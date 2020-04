Ze sturen personeel en materiaal, geven opleiding en advies. De ziekenhuizen loodsen de woonzorgcentra door deze crisis.

Het UZ Gent vraagt zijn verpleegkundigen of ze tijdelijk in de woonzorgcentra willen bijspringen. Het Jessa-ziekenhuis in Hasselt denkt in dezelfde richting. Het Regionaal Ziekenhuis Tienen en het UZ ...