Trucker pleit schuldig aan doodslag na vondst 39 lijken in koelcontainer

In de zaak van de Vietnamezen die eind oktober in het Engelse Essex dood werden aangetroffen in een vanuit Zeebrugge verscheepte koelcontainer, heeft een vrachtwagenbestuurder schuldig gepleit aan doodslag.

De 25-jarige Maurice Robinson uit Noord-Ierland verscheen woensdag voor de rechter in Londen. Hij pleitte eerder, in november, al schuldig aan onder andere medewerking aan illegale immigratie.

Op 23 oktober werden er in Grays in een koelcontainer 39 lijken van Vietnamezen, onder wie twee jongens van vijftien jaar, gevonden. Ze waren omgekomen door verstikking en oververhitting. De container was na verscheping vanuit Zeebrugge in de haven van Purfleet opgehaald.

In het kader van de zaak werden al verschillende arrestaties verricht. In totaal zijn vijf personen in verdenking gesteld. Naast Robinson verschenen woensdag nog vier andere verdachten via een videolink voor de rechter.

De 43-jarige Gheorghe Nica, die de Brits-Roemeense nationaliteit heeft, pleitte niet schuldig aan doodslag en medewerking aan illegale immigratie. Alexandru-Ovidiu Hanga, een 27-jarige Roemeen, pleitte niet schuldig aan medewerking aan illegale immigratie, net als de 23-jarige Christopher Kennedy uit Noord-Ierland eerder al deed. De 37-jarige Valentin Calota uit Birmingham werd niet gevraagd om zich uit te spreken over de beschuldiging met betrekking tot medewerking aan illegale immigratie.

Een beslissing omtrent een proces voor Maurice Robinson wordt binnen dit en drie weken verwacht. Het proces van de andere verdachten gaat op 5 oktober van start in de Londense strafbank Old Bailey en kan tot acht weken duren.