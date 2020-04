Ellen DeGeneres onder vuur nadat ze haar quarantaine vergeleek met gevangenis

De Amerikaanse talkshowhost Ellen DeGeneres ligt onder vuur omdat ze haar quarantaine thuis vergeleek met een verblijf in de gevangenis.

De dagelijkse talkshow van DeGeneres staat al drie weken op pauze, omdat de staat Californië zijn burgers heeft opgedragen thuis te blijven. Ze verraste haar fans woensdag toch met een video op Youtube, gefilmd door haar echtgenote Portia de Rossi in een van hun woningen.

‘Eén iets dat ik heb geleerd van deze quarantaine, is hoe het voelt om in een gevangenis te zitten’, zei DeGeneres, die vanuit een luxueuze woonkamer uitkeek op haar enorme tuin. ‘Voornamelijk omdat ik al tien dagen dezelfde kleren draag en iedereen hier homo is’, grapte ze er nog achteraan.

Hoewel DeGeneres in de video ook de lof zong van gezondheidsmedewerkers en anderen in de frontlinie van de strijd tegen de coronapandemie, werd het mopje over de gevangenis niet erg geapprecieerd. Op sociale media klonk heel wat kritiek over de onrespectvolle vergelijking. Ook al omdat het nieuwe coronavirus ook in enkele Amerikaanse gevangenissen is uitgebroken, en er al minstens zeven gevangenen zijn overleden door covid-19.

DeGeneres heeft de bewuste video intussen verwijderd.