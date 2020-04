Werkzoekenden zien uitkering niet dalen tijdens coronacrisis

De degressiviteit van de werkloosheid zal door de coronacrisis drie maanden bevroren worden. Dat heeft minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) woensdag gezegd tijdens de Kamercommissies Economie en Sociale Zaken. Ze zal hiervoor een koninklijk besluit nemen.

Groen en Ecolo hadden op de maatregel aangedrongen. Werklozen hebben vandaag de facto geen mogelijkheid om te solliciteren, dan moeten ze ook niet worden gestraft, was de redenering.

De degressiviteit van de werkloosheid wordt met ingang van 1 april voor drie maanden bevroren. ‘Mocht blijken dat een langere termijn nodig is, dan zullen we dit opnieuw bekijken’, aldus minister Muylle. Ook de inschakeling in de werkloosheid wordt naar aanleiding van de coronacrisis eenmalig verlengd met drie maanden.

Ook voor artiesten wordt de degressiviteit van de werkloosheid drie maanden bevroren, benadrukte Muylle. ‘Voor werknemers met artistieke activiteiten die een beroep doen op de neutralisering van de degressiviteit, zal het percentage van zestig procent als vergoedingsbasis worden behouden’, aldus haar kabinet.

Groen-fractieleider Kristof Calvo en Kamerlid Evita Willaert, die daartoe een wetsvoorstel hadden ingediend, reageren tevreden dat minister Muylle ingaat op het voorstel van Ecolo-Groen.

‘Nu de kans op aanwerving zeer laag is, is het niet aanvaardbaar om het inkomen van personen die geen werk kunnen vinden verder te laten dalen. Dan duw je mensen rechtstreeks de armoede in. Achter de gezondheid en economische crisis schuilt een grote sociale crisis. Die crisis verdient ook al onze aandacht’, klinkt het.

Tijdelijke werkloosheid

De minister verwacht voorts dat er uiteindelijk zowat 900.000 mensen een uitkering tijdelijke werkloosheid zullen krijgen voor de maand maart. ‘Niet altijd voltijds, soms ook deeltijds.’ Volgens een voorlopige raming zou de tijdelijke werkloosheid in maart voor een extra uitgave van 960,8 miljoen euro zorgen.

Organisatoren die toekomstige evenementen moeten annuleren en die daarvoor al arbeidscontracten hadden afgesloten, kunnen de werknemers in kwestie op tijdelijke werkloosheid plaatsen, zo maakte de minister ook bekend. 'Veel festivals en evenementen draaien in grote mate op tijdelijke medewerkers. Ook pretparken zetten tijdelijke werknemers in voor de piekperiodes. We voorzien de mogelijkheid om voor die werknemers een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid, voor zover er een arbeidscontract was afgesloten voor het begin van de corona-epidemie. Op die manier willen we een vangnet bieden voor wie in de sector werkt.'

Muylle kreeg in commissie ook vragen over een mogelijk uitstel van de soldenperiode. Daarover is nog geen beslissing genomen, maar de minister wil dat wel ‘zo snel mogelijk’ doen.