Nieuw dagrecord in Ukkel, ook volgende dagen kunnen nog records sneuvelen

Met het kwik op 24,1 graden Celsius halen we vandaag een nieuw record van de maximumtemperatuur voor 8 april.

De vorige recordtemperatuur bedroeg 24,0 graden en was nog maar twee jaar oud, zo meldde weerman David Dehenauw op Twitter. Ook de volgende dagen kunnen er volgens hem nog records sneuvelen.

Zo staat het record voor donderdag op 22,8 graden Celsius uit 2017 en dat van vrijdag staat op 23,5 graden Celsius. Dat dateert uit 2009.

Het dagrecord van 24,7 °C van komende zaterdag breken, wordt misschien een iets moeilijkere klus, verwacht Dehenauw. Dat record houdt ook al langer stand - het dateert uit 1939.

Vorige zondag, op 5 april werd ook al het dagrecord van 1957, toen het 21,4 graden was, gebroken. Rond 15.30 uur was het zondag al 21,5 graden in Ukkel.

Dagrecords van maximumtemperaturen worden sinds 1901 bijgehouden in het KMI in Ukkel.