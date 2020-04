Franstalige artsenvereniging wil dat elke Belg mondmasker draagt

Het Collège de Médicine générale belge, een Franstalige huisartsenvereniging, beveelt het dragen van een chirurgisch mondmasker aan. Maar dat voorstel strookt voorlopig niet met de tekorten aan zulke maskers.

De Franstalige artsenvereniging Collège de Médicine générale belge toont zich voorstander van het collectief gebruik van chirurgische mondmaskers. Daarmee kiest het partij in een debat dat al enkele dagen volop woedt.

Ook Nathan Clumeck, specialist infectieziekten aan het Universitair Sint-Pieterziekenhuis in Brussel, een van de referentieziekenhuizen voor de corona-epidemie, zegt dat ‘het tijd wordt om preventieve maatregelen te nemen’. ‘In het kader van de heropstart van onze professionele activiteiten moeten we allemaal chirurgische mondmaskers dragen. We moeten ze gebruiken zoals een doos Kleenex.’

Geen overschot

Blijft de vraag of ons land nog extra vraag naar zulke mondmaskers wel aankan. Volgens de meest recente cijfers heeft België om en bij de 40 miljoen chirurgische maskers besteld. Daarvan zijn er al iets meer dan 11 miljoen geleverd en bijna 8 miljoen verdeeld onder rust- en ziekenhuizen.

En daar knelt het schoentje ook. Met nog steeds een relatief tekort aan kwalitatieve maskers, gaat de prioriteit naar de zorgsector. Het lijkt hoogst ondenkbaar dat er op korte termijn voldoende overschotten zijn om de rest van de bevolking van chirurgische maskers te voorzien. Ook over de verdeling heerst onenigheid. Maandag werd er tot ongenoegen van bevoegd minister Philip De Backer (Open VLD) in de Risk Management Group geen akkoord bereikt over de distributie.

Effectiviteit

Bovendien is er in België nog geen consensus over het collectief dragen van een masker bereikt. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) staat niet te springen. Sommige virologen dan weer wel. Andere landen kozen wel al voor een bevolkingsbreed mondmaskerbeleid. Zo kunnen burgers in Oostenrijk niet winkelen of het openbaar vervoer gebruiken zonder bescherming en geldt in Slovakije een algemene verplichting.

Over de effectiviteit is nog geen consensus bereikt. Critici stellen dat het verkeerd dragen van een mondmasker juist voor meer besmettingen kan zorgen, terwijl voorstanders ervan uitgaan dat besmette mensen door een mondmasker het coronavirus niet kunnen doorgeven. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) stelde tot dusver altijd dat gezonde mensen geen masker moeten dragen. In die houding leek de voorbije dagen verandering te komen. Epidemioloog Ben Cowling zei aan The Guardian dat de WHO binnenkort haar advies zal aanpassen. Chirurgische maskers blijven daarbij wel voorbehouden voor medisch en verzorgend personeel. De bevolking kan het doen met goedkopere of zelfgemaakte exemplaren, of een sjaal.