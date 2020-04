Sanders gooit handdoek in de ring, Biden neemt het op tegen Trump

Bernie Sanders is niet langer presidentskandidaat voor de Democraten, zo heeft hij woensdag aangekondigd. De weg ligt nu open voor Joe Biden, om het in november op te nemen tegen Donald Trump. 'Onze ideeën zijn niet langer radicaal, maar mainstream. Daar hebben we samen voor gezorgd.'

Bernie Sanders heeft de beslissing woensdag meegedeeld aan zijn campagnemedewerkers, en lichtte die daarna ook toe via een livestream. 'Ik wou dat ik jullie beter nieuws kon melden. Maar we staan bijna 300 gedelegeerden achter, waardoor het pad naar de overwinninig onmogelijk is geworden. Ik heb vastgesteld dat deze strijd niet succesvol kan zijn', aldus de 78-jarige senator, die in 2016 de Democratische voorverkiezingen had verloren ten voordele van Hillary Clinton.

'Ik ben niet licht over deze beslissing gegaan, het was moeilijk en pijnlijk. We hebben de voorbije weken een balans gemaakt van de verwachtingen. Mocht er een kans zijn dat ik kon winnen, had ik doorgezet. Maar die is er niet. Ik kan in deze crisis geen campagne voortzetten die het belangrijke werk zou kunnen belemmeren dat we in deze moeilijke tijden moeten doen', aldus Sanders in een verwijzing naar de coronacrisis.

Joe Biden is door de opgave van Sanders de enige overblijvende kandidaat voor de Democraten, en wordt straks dus de uitdager van Donald Trump. Biden moet nu eerst nog officieel door de partij worden voorgedragen als kandidaat op een conventie, die werd uitgesteld tot augustus vanwege de coronacrisis. Sanders zei dat hij Biden volop zal steunen 'om de meest gevaarlijke president die de VS ooit heeft gekend te verslaan'. 'Laten we samen voortzetten, de strijd gaat verder.'

'We hebben de ideologische strijd gewonnen'

Sanders begon zijn afscheidsspeech met het bedanken van alle medewerkers, alle supporters, alle vrijwilligers, alle schenkers die zich de voorbije maanden voor hem hebben ingezet. 'We hebben samen hard gewerkt om van de VS een ander land te maken', zei Sanders, die ook Nelson Mandela citeerde: 'Het lijkt altijd onmogelijk, tot het gedaan is.'

'Als we niet zelf geloven dat we recht hebben op universele gezondheidszorg, eerlijke lonen, een opleiding, sociale gelijkheid, dan zullen we het ook nooit krijgen', benadrukt hij. 'Als we niet zelf geloven dat we recht hebben op een wereld zonder droogte of overstromingen, dan zullen we het ook nooit krijgen. Als we niet zelf geloven dat we recht hebben op een wereld zonder racisme, homofobie, seksisme, dan zullen we het ook nooit krijgen.'

'Deze campagne focuste zich op een nieuwe visie voor Amerika en onze beweging heeft de ideologische strijd gewonnen', zei hij. 'Een merendeel van de bevolking begrijpt nu dat we de minimumlonen moeten optrekken, en dat gezondheidszorg voor iedereen beschikbaar moet zijn. Dat zijn niet langer radicale ideeën, maar mainstream. En dat hebben we samen bereikt.'

'De toekomst van ons land ligt bij de jonge mensen, van wie velen voor ons hebben gestemd. De toekomst van ons land ligt dus bij onze ideeën', aldus Sanders, de ook zei dat hij zich al senator van Vermont de komende maanden gaat inzetten om zijn land mee uit de huidige economische en gezondheidscrisis te leiden.