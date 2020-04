OVERZICHT. Deze woonzorgcentra krijgen eerste coronatests

Er worden ruim 11.000 coronatests verdeeld in de Vlaamse woonzorgcentra. Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) heeft een lijst vrijgegeven met de 85 woonzorgcentra waar eerst getest zal worden.

Een aantal woonzorgcentra wordt volledig getest, dus zowel alle bewoners als alle personeelsleden, zowel met ziekteklachten als zonder ziekteklachten. Met de testcapaciteit die momenteel beschikbaar is, kan dat momenteel echter nog niet in alle Vlaamse woonzorgcentra gebeuren, benadrukt het Agentschap Zorg en Gezondheid.

De prioriteit gaat daarom naar de 55 woonzorgcentra die op het moment van de selectie de hoogste concentratie zieke bewoners hadden, het hoogste percentage zieke personeelsleden of de combinatie van beide. ‘Die woonzorgcentra kampen met de grootste uitbraken of lopen het hoogste risico op een uitbraak. Door in deze woonzorgcentra iedereen te laten testen, willen we hen helpen om die uitbraak te beheersen’, klinkt het.

Daarnaast werden nog dertig willekeurige centra geselecteerd, verspreid over Vlaanderen, waar de aanwezige bewoners zullen worden getest, om na te gaan of er onzichtbare verspreiding is, bij bewoners zonder ziekteklachten.

Zorg en Gezondheid beseft dat alle woonzorgcentra grote nood hebben om meer te kunnen testen. ‘Vooraleer te kunnen overgaan tot een permanente uitgebreide testcapaciteit, moet de praktische haalbaarheid nagegaan en bijgesteld worden’, klinkt het. ‘Deze reeks van testen moet de federale werkgroep van minister Philippe De Backer in staat stellen om daarna de testcapaciteit permanent te vergroten en in te zetten in de woonzorgcentra.’