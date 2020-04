Ryder Cup zonder publiek hoeft niet voor Europese aanvoerder Harrington

De prestigieuze tweestrijd tussen de beste golfers van Europa en de Verenigde Staten, de Ryder Cup, zou in september enkel mogen doorgaan als er publiek bij mag zijn. Dat verkondigde Padraig Harrington, de aanvoerder van Team Europa, woensdag bij de Britse openbare omroep BBC.

Ook de golfwereld draait niet meer door de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Drie van de vier majors zijn uitgesteld. De British Open is zelfs geannuleerd. De Ryder Cup staat uitgeschreven voor 25 tot en met 27 september in het Amerikaanse Wisconsin. Er wordt gespeculeerd over een Ryder Cup zonder fans dit seizoen.

“Maar niemand wil een Ryder Cup zonder fans”, aldus Harrington. “De fans, zowel golfers als niet-golfers, maken de wedstrijd zo spannend. Het zou heel jammer zijn als de Ryder Cup niet doorgaat. Maar er zijn nu ook andere dingen belangrijker dan golf lijkt me. Het lijkt mij duidelijk dat een Ryder zonder fans geen optie is.”

Team Europa won de laatste editie van de Ryder Cup. De Amerikaanse ploeg werd in 2018 met 17,5 tegen 10,5 verslagen.