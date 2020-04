De lidstaten van de eurozone zijn het nog niet eens geraakt over een financieel antwoord op de coronacrisis. Morgen volgt een nieuwe poging.

De Italiaanse rente schoot vanochtend stevig omhoog, nadat bekendgeraakt was dat het overleg in de eurogroep na zestien uur vergaderen voorlopig niets had opgeleverd. Het geeft aan hoeveel er op het spel ...