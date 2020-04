Verhoogde testcapaciteit meteen ingeschakeld voor woonzorgcentra

De verhoogde testcapaciteit, nu 10.000 tests per dag, wordt meteen ingeschakeld om ook in alle woonzorgcentra (wzc) in het hele land uitgebreid te testen. Dat zijn de verschillende ministers van Volksgezondheid overeengekomen tijdens een interministeriële conferentie, meldt minister Philippe De Backer.

‘De conferentie is eensgezind dat het cruciaal is om, bovenop het blijven testen van symptomatische gevallen, de ouderenzorgsector als absolute prioriteit te beschouwen’, zegt De Backer in een persbericht.

Al sinds vorige week donderdag was het mogelijk om elke dag goed 10.000 tests uit te voeren, maar tot begin deze week werden goed 4.000 à 5.000 tests benut. Dinsdag pleitte De Backer in het parlement nog voor een uitbreiding van de doelgroep van die tests, en die prioritaire lijst is nu aangepast zodat er ook in de woonzorgcentra uitgebreid getest kan worden.

Daarnaast worden ook symptomatische patiënten in ziekenhuizen nog altijd getest. Ook eerstelijns-zorgverleners staan hoog op die prioriteitenlijst.

'Er wordt vanaf nu gewoon getest', legt De Backers woordvoerster uit. 'Er is geen verdeling afgesproken tussen ziekenhuizen en woonzorgcentra, maar het spreekt voor zich dat we over de praktische uitwerking hiervan snel gaan overleggen met de woonzorgcentra. Dit zal niet boven hun hoofden gebeuren.'

De mogelijkheid om 10.000 tests per dag uit te voeren komt er bovenop de 20.000 tests die sinds begin deze week al uitgerold werden in de rusthuizen.



‘Schrijnende toestand’ door onzekerheid

De verdeling van de testkits onder verschillende Vlaamse woonzorgcentra neemt de grote onzekerheid in die centra niet weg. Na Zorgnet-Icuro klagen ook de andere koepelorganisaties, VVSG en VLOZO, over grote ongerustheid.

Margot Cloet, de gedelegeerd bestuurder van Zorgnet-Icuro, had dinsdagavond in het vrt-journaal de ‘chaos’ aangeklaagd die volgt uit de beperkte verdeling van testmateriaal. Sinds dinsdag worden 11.000 testkits verdeeld onder 85 van de meer dan 800 Vlaamse woonzorgcentra.

Ook bij de andere koepelorganisaties klinkt het woensdag dat er nog heel wat onzekerheid is, die tot grote ongerustheid leidt. ‘We zien een schrijnende toestand, van mensen die heel ongerust en heel onzeker zijn’, zegt woordvoerster Nathalie Debast van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). Ze spreekt namens de woonzorgcentra van de lokale besturen.

Ook VLOZO, dat de uitbaters van private ouderenvoorzieningen vertegenwoordigt, klaagt over de onzekerheid rond personeelsleden die positief testen op het coronavirus. ‘Kunnen die mensen blijven werken wanneer ze beschikken over beschermend materiaal?’, vraagt woordvoerder Philippe Vanstapel zich af.

Ook de beperkte beschikbaarheid van testmateriaal draagt bij tot de onzekerheid. De Vlaamse woonzorgcentra tellen samen ongeveer 80.000 inwoners en 50.000 personeelsleden, maar voorlopig zijn er dus maar 11.000 testkits.