In het Toscaanse Albiano di Magra is woensdag een brug van een provinciale weg ingestort, melden Italiaanse media.

De bestuurder van een bestelwagen raakte gewond nadat het voertuig door omvallend metselwerk was geraakt, meldde het persbureau Ansa. Een andere bestuurder van een bestelwagen is in shock naar een ziekenhuis afgevoerd.

De brug over de rivier Magra nabij Massa Carrara vormt een oeververbinding tussen Toscane en Ligurië. In het gebied is een sterke gasgeur waargenomen, aldus Ansa. De brug bij Albiano, die over de hele lengte instortte, was in handen van de staat.

Automobilisten hadden voortdurend geklaagd over talloze scheuren. De brug werd hersteld, maar toen volgde kritiek dat de reparatie niet toereikend zou zijn. Experts hadden elk gevaar voor de stabiliteit van de constructie uitgesloten, aldus Italiaanse media nog.