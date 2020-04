Het virtuele Met Gala is voor iedereen

Het prestigieuze Met Gala gaat niet door. Organisator Anna Wintour stelde het voor onbepaalde tijd uit. Maar er komt een onofficiële virtuele versie dit jaar, zoals de virtuele Ronde van Vlaanderen. En iedereen kan deelnemen.

Het Met Gala, de jaarlijkse hoogmis van de modewereld, wordt voor onbepaalde tijd uitgesteld. Dat maakte organisator en hoofdredacteur van de Amerikaanse Vogue Anna Wintour twee weken geleden bekend. Heel wat modefans kijken telkens opnieuw uit naar het evenement, dat geld in het laatje moet brengen voor het Costume Institute van het Metropolitan Museum in New York. De outfits van de sterren zijn er meestal nog extravaganter dan we gewoon zijn van andere rode lopers.

Het evenement zou normaal op 4 mei plaatsvinden, maar een groep modeliefhebbers maakte de ‘High Fashion Twitter Met Gala’-pagina aan en vond daar een oplossing voor: een virtuele versie van de avond. ‘Ook al werd het Met Gala dit jaar uitgesteld, we willen toch graag aankondigen dat er wel een High Fashion Twitter Met Gala komt op de eerste maandag van mei’, schrijven ze. ‘We hopen dat dit evenement voor wat geluk en een gevoel van verbondenheid kan zorgen in deze tijden van covid-19.’

Zonder remmingen

Concreet gaat het zo in zijn werk: de organisatie heeft een invulformulier online gezet met daarin vijf categorieën die inspelen op het thema van dit jaar: ‘About time: fashion and duration’, met de dresscode ‘temporal conflation’. Iedereen kan deelnemen aan het event door bijvoorbeeld een fotocollage te creëren of een extravagante look samen te stellen met kleding die je al hebt liggen, er foto’s van te nemen en die in te sturen.

HF Twitter Met Gala Participation Categories... pic.twitter.com/7pj1yTgcc5 — HF Twit Met Gala (@HFMetGala) April 5, 2020

‘The High Fashion Twitter Met streeft ernaar dat modefans van over de hele wereld hun unieke creatieve visie kunnen delen en uiten zonder de remmingen uit de echte wereld’, klinkt het nog bij de organisatie. De Twitter-pagina wordt in elk geval al gevolgd door heel wat grote speler uit de modewereld.