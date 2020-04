Bekerfinale ter vervanging van Supercup?

Wanneer kunnen weer (prof-)voetballen in België? De werkgroep die de Pro League adviseert over de competitieafloop hield gisteren voor het eerst video-overleg. Een van de vraagstukken is wat er met de bekerfinale gebeurt: spelen of niet?

De bekerfinale laten doorgaan is altijd de meest galante oplossing voor de verdeling van de Europese tickets. Als Club Brugge wint, gaat Charleroi naar de poulefase van de Europa League. Als Antwerp wint, krijgt The Great Old dat ticket.

De finale nog voor 30 juni spelen lijkt moeilijk, gezien de ontwikkeling van de coronacrisis. Charleroi-voorzitter Mehdi Bayat suggereerde daarom de bekerfinale te spelen ter vervanging van de Supercup, een week voor het begin van de competitie.

Alleen rees de vraag met welke spelers dat moet gebeuren. Bij Antwerp zijn elf spelers einde contract, bij Club Brugge niemand. Antwerp zou zo een aanzienlijk sportief nadeel hebben. Club Brugge opperde eerst dat de kernen van 22 maart als richtlijn moesten gelden, maar stelt zich nu soepel op. Als Antwerp met zijn ‘nieuwe kern’ de bekerfinale kan spelen, is een eerste obstakel voor zo’n finale volgend seizoen weggewerkt.

Een tweede obstakel is de deadline van de Uefa. De voetbalunie vraagt dat de landen uiterlijk op 3 augustus hun Europese deelnemers voor 2020-2021 doorgeven. Een bekerfinale zou daarom uiterlijk op zondag 2 augustus moeten plaatsvinden. Een week later zou de competitie beginnen. Een probleem bij die timing is dat dan een groot aantal wedstrijden achter gesloten deuren moet plaatsvinden.

Een andere mogelijkheid is dat Antwerp en Club Brugge spelen voor de eer en niet voor het Europese ticket. Dan is er geen tijdsdruk en kunnen de ploegen wachten om met publiek te spelen.