De nacht van dinsdag op woensdag kon je de jaarlijkse supermaan aan de hemel spotten. Ook al noemt weerman Frank Deboosere het ‘een jaarlijks terugkerend non-event’, het levert toch knappe beelden op.

Dinsdagavond rond 20 uur stond de maan in het perigeum en dus het dichts bij de aarde. Om 4.35 uur was het vollemaan. Een vollemaan die in het perigeum staat wordt een supermaan genoemd. Maar het verschil met een ‘gewone maan’ is nauwelijks te merken. Weerman Frank Deboosere noemt het ‘een jaarlijks terugkerend non-event’. ‘Ik kan je verzekeren dat elke supermaan die hoog aan de hemel staat, er even “gewoon” uitziet als eender welke andere vollemaan’, schreef hij op zijn website.

