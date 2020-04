Ook Test-Aankoop ziet ‘addertjes onder gras’ bij betalingsuitstel

In het KB dat consumenten de kans geeft om bij hun bank betalingsuitstel te vragen voor woonkredieten en verzekeringspremies, zitten nog veel gaten. Test-Aankoop vraagt meer duidelijkheid.

Test-Aankoop wijst vanochtend in een persbericht op een aantal ‘tekortkomingen’ in de regeling die minister van Financiën, Alexander De Croo (Open VLD), en bankenfederatie Febelfin hebben uitgewerkt voor het aanvragen van maximaal zes maanden betalingsuitstel voor woonkredieten en verzekeringspremies. Test-Aankoop kon de tekst van dit akkoord onder de vorm van een KB inkijken en blijft met veel vragen zitten. Volgens de consumentenorganisatie zitten er mogelijk nog meerdere ‘addertjes onder het gras’.

Verplichte berekeningsformules

Test-Aankoop waarschuwt er onder meer voor dat het uitstel van betaling in de meeste gevallen de kredietnemers extra geld zal kosten. De consumentenorganisatie benadrukt dan ook dat het voor de consument belangrijk is om zicht te krijgen op de concrete financiële impact van het betalingsuitstel. Dat kan het best door voorbeelden en berekeningsformules verplicht in het KB op te nemen. Zodat die duidelijk maken hoe de intresten vanaf 31/10 verrekend moeten worden. ‘Op die manier kan de consument de keuze maken voor de voor hem voordeligste optie’, klinkt het.

De consumentenorganisatie stelt ook vast dat de bepalingen omtrent de inkomensgrens van 1.700 euro - wie daaronder valt moet bij een betalingsuitstel voor een woonkrediet geen extra rentekosten betalen - niet in de tekst van het KB zijn opgenomen, maar worden overgelaten aan het charter van de financiële instellingen. Ook op dat vlak verwacht Test-Aankoop meer duidelijkheid.

Schuldsaldoverzekering?

Kredietnemers wachten best ook niet te lang met het indienen van hun aanvraag, waarschuwt de consumentenorganisatie. Consumenten die voor 30 april 2020 een aanvraag tot betalingsuitstel hebben ingediend bij hun bank, kunnen de maximale termijn van 6 maanden betalingsuitstel opnemen, en dit tot uiterlijk 31 oktober 2020. Kredietnemers die nadien een aanvraag doen, hebben te maken met dezelfde vervaltermijn van 31 oktober waardoor de gunstregeling voor hen korter is.

Test-Aankoop stelt zich verder ook de vraag of er in geval van uitstel van de lening een bijkomende schuldsaldoverzekeringspremie wordt gevraagd. Want doordat het nieuwe schuldsaldo (na de schorsing van de mensualiteit) voor de resterende duur hoger zal liggen dan het oude schuldsaldo, wordt er wellicht een hogere én langere (door de looptijdverlenging) dekking verleend. Ook op deze vraag, biedt het KB volgens Test-Aankoop geen antwoord. 'Vooral voor ouderen, is dit relevant’, zegt de verbruikersorganisatie. 'Voor hen kan dit toch een meerkost van enkele honderden euro’s zijn.'