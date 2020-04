Lokeren krijgt geen licentie maar rekent op nieuwe piste en herexamen BAS

Lokeren verwacht vandaag negatief nieuws te krijgen over de licentie. “Dat weten we sinds vorige week”, zegt voorzitter Louis De Vries. “We konden de gevraagde garanties niet voorleggen en in een open gesprek legde de licentiemanager ons uit dat een licentie dan niet mogelijk zou zijn.”

Maar een negatieve licentie hoeft nog niet het einde te betekenen van de club, zegt De Vries. “We hebben de mogelijkheid in beroep te gaan voor het BAS en gaan die mogelijkheid ook grijpen. Sinds vorige week zijn we bezig met een nieuwe kandidaat-overnemer. We hebben er hoop in dat hij de club kan overnemen en ons voor het BAS een licentie kan bezorgen. Begin volgende week verwachten we goed nieuws.”

De nieuwe kandidaat-overnemer moet zo’n vier miljoen euro schulden afbetalen en daarbovenop een som investeren om de club weerbaar te maken in 1B. “In het belang van de overnamegesprekken kan ik geen verdere details geven over de identiteit van de kandidaat-investeerder”, zegt De Vries. “Ik kan alleen bevestigen dat het om een buitenlandse piste gaat.”