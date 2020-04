De coronacrisis hakt erin voor heel wat miljardairs. Meer dan 200 mensen donderen uit de prestigieuze Forbes-lijst. Ook Donald Trump krijgt klappen.

Dat de rode beurscijfers zich ook zouden vertalen naar kapitaalverlies stond in de sterren geschreven. De nieuwe Forbes-lijst, waarin jaarlijks een rangschikking wordt gemaakt van de meest vermogende miljardairs, is in die zin niet meer dan een bevestiging van die trend. Maar liefst 267 rijken verliezen hun miljardairsstatus en vallen zo dus uit het prestigieuze gezelschap. Van de 2.095 miljardairs verloor ook nog eens meer dan de helft, 1.062 om precies te zijn, flink wat kapitaal het afgelopen jaar.

Miljardverlies voor Trump

De Amerikaanse president, maar bovenal ook zakenman, Donald Trump valt voorlopig niet uit de illustere rangschikking, maar moet wel fors inleveren. Op amper één maand tijd verloor de hotel- en casino-eigenaar een miljard dollar van zijn fortuin. Van zijn voormalige 3,1 miljard dollar, valt hij voorlopig terug tot op 2,1 miljard dollar. Volgens The Washington Post moest het Trump-imperium 17 van zijn eigendommen sluiten door de coronapandemie.

Zoom

Maar waar verliezers zijn, zijn ook enkele zeldzame winnaars. Zo vervoegt Eric Yuan voor het eerst het lijstje met miljardairs. Yuan is de oprichter en eigenaar van de intussen razend populair geworden videoconference-app Zoom. Ondanks recente aantijgingen voor privacyproblemen, heeft de coronacrisis de Chinees-Amerikaanse zakenman geen windeieren gelegd.

Een andere winnaar is Amazonoprichter Jeff Bezos die voor het derde jaar op rij de lijst aanvoert als rijkste zakenman op deze planeet. Met een geschat vermogen van 113 miljard dollar, hoeft hij voorlopig de crisis niet te vrezen. Bovendien zijn de meeste diensten van Amazon ondanks de lockdown nog steeds beschikbaar.