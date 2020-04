Ageas keert ondanks aanbeveling NBB toch dividend uit

De Belgische verzekeringsgroep Ageas volgt de aanbeveling van de Nationale Bank van België maar gedeeltelijk op. Ageas gaat toch een klein dividend van 0,27 euro per aandeel uitkeren voor oktober. Het grootste deel van het dividend, 2,38 euro per aandeel gaat het conform de richtlijn pas na oktober uitkeren.

De verzekeringsgroep kwam vanochtend met een ietwat merkwaardig persbericht. Het stelt dat het conform de aanbevelingen van de Nationale Bank handelt, maar volgt die toch niet helemaal op. Die aanbeveling stelt net zoals bij de banken dat verzekeraars vanwege de coronacrisis geen dividend voor 1 oktober 2020 mogen uitkeren. Daarnaast moeten ook de inkoopprogramma’s van eigen aandelen opgeschort worden.

Ageas lijkt die aanbeveling toch maar half op te volgen. Het schuift de grootste dividendbetaling van 2,38 euro per aandeel weliswaar uit naar het najaar, maar voorziet toch wel in een klein dividend van 0,27 euro per aandeel dat zal voorgelegd worden aan de algemene vergadering van 20 mei. Ageas geeft een technische reden - verwatering van bestaande aandeelhouders met betrekking tot ACSM (Alternative Coupon Settlement Methodom) - om toch door te gaan met de betaling van het minidividend.

Het persbericht stelt ook dat Ageas doorgaat met de inkoop van eigen aandelen, wat eveneens ingaat tegen de richtlijn. De groep stelt dat de cashpositie van 2,2 miljard euro zeer stevig blijft om alle verplichtingen na te komen. Ook de solvabiliteitsratio blijft stevig. Klein detail: de ceo van Ageas is Bart De Smet die eveneens voorzitter is van ondernemersfederatie VBO.