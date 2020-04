Opnieuw zomerse temperaturen

De dag begint woensdag overwegend zonnig. In de loop van de dag verschijnen er enkele wolkjes.

Het is warm voor de tijd van het jaar met in het binnenland maxima van 19 graden in de Hoge Venen tot 23 of 24 graden in het centrum. In de Kempen kan het kwik mogelijk klimmen tot 25 graden. Aan zee noteren we maxima rond 18 graden, maar daar dalen in de namiddag de temperaturen met meerdere graden door een matige noordelijke zeebries. Elders waait de wind meestal zwak uit veranderlijke richtingen, aldus het KMI.

Woensdagnacht is het veelal slechts lichtbewolkt. Op het einde van de nacht is er kans op wat nevel of een mistbank. We krijgen minima van 7 tot 12 graden bij een zwakke veranderlijke wind.

Na het optrekken van mogelijk ochtendgrijs donderdagochtend wordt het aanvankelijk zonnig. In de loop van de dag ontwikkelen er zich stapelwolken, maar de kans op een eventuele bui blijft beperkt. Het blijft zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima die in het binnenland tussen 19 en 23 graden schommelen. De wind waait zwak uit veranderlijke of later uit noordelijke richtingen. Aan zee staat er een matige noorden- tot noordoostenwind en wordt het minder zacht. De maxima liggen daar rond 14 of 15 graden.

Vrijdag blijft het in de meeste streken droog en zijn er brede opklaringen die soms afgewisseld worden met enkele wolkenvelden. De wind waait zwak uit het oosten of later uit veranderlijke richtingen. Aan zee staat er in de namiddag een matige zeebries uit het noordoosten. De maxima liggen tussen 18 graden aan zee en 22 graden in het binnenland.