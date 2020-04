Spotify ziet gebruik afnemen tijdens coronacrisis

Videostreaming profiteert van de sociale isolatie, maar voor muziek lijkt dat anders te liggen. Spotify ziet de streams van de populairste nummers net afnemen.

Hoe meer mensen zich sociaal gingen isoleren, hoe meer de vraag naar videostreaming steeg. Netflix verlaagde op vraag van de EU zijn beeldkwaliteit zelfs van high naar standard definition, om bandbreedte te vrijwaren. Maar net in de sector waar streaming al langer de messias lijkt, valt een ander geluid te horen. Muziekstreamingdienst Spotify moet al voor de derde week op rij vaststellen dat de 200 populairste songs wereldwijd in totaal minder gestreamd worden. Van 2 miljard in de week van 6 maart daalde het naar 1,8 miljard in de afgelopen week (-11 procent). Daarmee laat de top 200 zijn laagste cijfers van het jaar optekenen.

Betekent dit dat we muziek massaal links laten liggen tijdens de coronacrisis? Niet noodzakelijk. De berekeningen werden gemaakt door diverse muziekpublicaties zoals Rolling Stone en Quartz, omdat de cijfers van de top 200 publiekelijk beschikbaar zijn. Maar die houdt geen rekening met de overige 30 miljoen songs op de streamingdienst. Over de consumptie daarvan heeft Spotify nog geen precieze ­cijfers gecommuniceerd, maar het meldt wel een verschuiving van het luistergedrag. Zij zien een ‘stijgende’ populariteit van ­muziek voor kinderen, klassieke muziek en playlists rond het thema ‘chill’ – een verschuiving naar muziek buiten de top 200, dus.

Niet meer naar de fitness

Daar lijken redenen voor. Ondanks een aantal grote releases van The Weeknd, Dua Lipa en Childish Gambino wordt er ook minder muziek uitgebracht: een aantal ­belangrijke popplaten, zoals die van Lady Gaga, werd uitgesteld. Bovendien pendelen mensen minder en kunnen ze niet meer naar de fitness: dat zijn klassieke luistermomenten die wegvallen.

Ook Deezer merkt een verschuiving van de luisterpiek. Die lag tussen 2 maart en 22 maart niet meer om 7 uur, maar om 9 uur ’s ochtends. De vooral in Frankrijk populaire streamingdienst merkte ook dat er ­minder via smartphones geluisterd werd, en vaker via desktops of gamingconsoles. Dat zijn trends die doen denken aan een periode van het jaar waarin muziekconsumptie op streamingdiensten ook buiten de coronacrisis een dip vertoont: de eindejaarsperiode. Ook dan zitten veel mensen thuis en worden minder albums uitgebracht.

Toch lijkt de muzieksector zich voor­lopig geen zorgen te (moeten) maken over dalende streamingcijfers. Het volume van gebruikers mag verminderen, zolang hun abonnementen blijven doorlopen. Die inkomsten worden namelijk proportioneel verdeeld onder artiesten. Dan is de dalende verkoop bij door de crisis gesloten platenzaken veel prangender: die centen komen niet meer terug.