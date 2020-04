Nederlandse burgemeester verzet zich meteen tegen hervatting Eredivisie in juni: “Ik denk dat mijn collega’s daar ook achter staan”

De Nederlandse voetbalbond KNVB hoopt dat de clubs in het betaald voetbal na het overleg van dinsdag weer op één lijn zitten. De voetbalbond besprak de scenario’s voor het uitspelen van de Eredivisie en eerste divisie. De intentie is om de competities halverwege juni weer te hervatten.

“Het uitgangspunt was vandaag om solidariteit te zoeken in het voetbal, de wil om samen oplossingen te zoeken, de wens om één front in het voetbal te vormen”, aldus de KNVB. “Immers, we zijn met elkaar verantwoordelijk voor clubs, spelers, scheidsrechters, trainers, voor gezinnen van medewerkers die bij onze clubs werken, voor onze supporters. Kortom hoe gaan we hier, net zoals in andere segmenten van de samenleving, proberen met zo min mogelijk schade voor het hele betaald voetbal uitkomen.”

Meerdere clubs, waaronder Ajax, PSV en AZ, lieten vorige week weten dat zij het seizoen niet meer willen afmaken. Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven wil eveneens niet dat PSV de Eredivisie na 1 juni nog hervat. Dat zei hij dinsdag tegen Omroep Brabant. “Supporters mogen dan niet het stadion in. Die gaan samenscholen in de stad en dan bereik je precies datgene wat je niet wil. Ik denk niet dat ik er alleen in sta, maar dat al mijn collega’s van de veiligheidsregio’s daar unaniem achter staan.”

