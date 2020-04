‘Nu angst of stress ervaren, is normaal.’ De psychische impact van de coronacrisis

De quarantainemaatregelen in de strijd tegen het nieuwe coronavirus wegen bij velen onder ons zwaar door. Zo treft de coronacrisis niet alleen onze fysieke, maar ook onze mentale gezondheid.

De impact van de coronacrisis op het dagelijks functioneren laat zich voelen én sinds kort ook ‘meten’. De Standaard-journaliste Kubra Mayda zag dit bevestigd in de voorlopige resultaten van de coronastudie van de Universiteit Antwerpen. En ook Jennifer Pots van Tele-Onthaal en psychiater Uus Knops merken dit op in hun werk.

Info over corona

Heb je vragen over het coronavirus? Weet dan dat je terecht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800/14689

Meer weten

Volg hier onze liveblog over het nieuwe coronavirus.

Lees hier het artikel van Kubra Mayda over de coronastudie.

Lees hier het artikel van Filip Rogiers over Tele-Onthaal.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Of wil je een verhaal delen over de impact van corona op je leven? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Kubra Mayda| Host Niels De Keukelaere| Redactie Annelies Vanderoost & Fien Dillen| Eindredactie Annelies Vanderoost| Audioproductie Fien Dillen & Pieter Schrevens| Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche | Gasten Koen Pepermans, Jennifer Pots, Uus Knops & Laurens

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.