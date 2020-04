Brussels Airlines ‘intensiveert’ besparingsplan

Brussels Airlines zal door de coronacrisis meer moeten besparen dan tot nog toe voorzien in het herstructureringsplan. Moederbedrijf Lufthansa wil de vloot verder afbouwen. ‘Een drastische afslanking is geen goed idee’, zegt de vakbond.

Door de coronacrisis zal Brussels Airlines zijn herstructureringsprogramma ‘intensiveren’. De luchtvaartmaatschappij zal onder meer zijn vloot verder afbouwen, staat in een persbericht dat Lufthansa, het Duitse moederbedrijf van Brussels Airlines, vandaag heeft verspreid.

Net als de rest van de sector wordt Brussels Airlines hard geraakt door de uitbraak van het coronavirus. De luchtvaartmaatschappij was in ons land een van de eerste om vluchten te schrappen door een sterk verminderde vraag van zakenreizigers, en houdt zijn vliegtuigen nog zeker tot 15 mei aan de grond. De overgrote meerderheid van de 4.200 personeelsleden zijn momenteel tijdelijk werkloos. Om het hoofd boven water te kunnen houden tijdens de crisis, klopte Brussels Airlines aan bij de overheid voor een reddingsboei van meer dan 200 miljoen euro.

Reboot

Maar Lufthansa verwacht dat er ook na de coronacrisis minder luchtverkeer zal zijn. Daarom heeft de raad van bestuur van Lufthansa beslist om het herstructureringsplan bij dochter Brussels Airlines, dat vorig jaar werd opgestart, te ‘intensiveren’. Dat zogenaamde reboot-plan moest de verlieslatende luchtvaartmaatschappij tegen 2022 rendabel maken, door 160 miljoen euro per jaar te besparen. Voor het grondpersoneel was al een vrijwillig vertrekplan onderhandeld met de vakbonden, maar voor het cabinepersoneel was dat er nog niet.

Het is onduidelijk welke bijkomende maatregelen nu worden genomen of hoezeer de vloot wordt afgebouwd. ‘Daar is nog geen beslissing over’, zegt woordvoerster Kim Daenen. ‘Maar het was al van bij het begin van de coronacrisis duidelijk dat er extra maatregelen nodig zijn om tegen 2022 structureel winstgevend te worden. Hoe groot de uiteindelijke impact zal zijn, is koffiedik kijken. Ook de heropstart zal gradueel gebeuren.’

Ongeziene crisis

Het personeel wacht ondertussen bang af. ‘We begrepen dat het herstructureringsplan nodig was’, zegt Filip Lembrechts van de liberale vakbond ACLVB. ‘Maar een drastische afslanking zou geen goed idee zijn. De luchtvaart verkeert in een ongeziene crisis, maar kan ook snel weer oppikken. België mag die trein niet missen. Ons land heeft genoeg systemen, zoals technische werkloosheid, om zo’n crisis te overbruggen.’