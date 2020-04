De Backer pleit voor uitbreiding doelgroep coronatests

Minister De Backer (Open VLD) wil de criteria voor testen op het coronavirus uitbreiden. Dat verklaarde hij dinsdag in de Kamer. Samen met partijenoot De Block beantwoordde hij vandaag een reeks vragen in verband met corona. Die laatste sprak over ‘de ergste gezondheidscrisis sinds de Tweede Wereldoorlog’.

Minister Philippe De Backer (Open VLD), die de taskforce rond testing en mondmaskers leidt, verklaarde dinsdag in de Kamer dat hij de criteria voor testen op het coronavirus wil uitbreiden. Hij herhaalde dat de geambieerde capaciteit van 10.000 tests per dag al ruimschoots is gehaald. Het probleem bij de uitrol van die tests zit bij de aanbeveling van de experten. Die schrijven voor dat in eerste instantie patiënten en zorgverleners met symptomen in hospitalen zouden worden getest. De Backer is het daar niet mee eens en wil die criteria uitbreiden naar alle zorgverleners in de eerste lijn.

Voorraad in België

De minister gaf aan dat ons land momenteel 40 miljoen chirurgische maskers heeft besteld, waarvan er 11,4 miljoen zijn geleverd en 7,6 miljoen verdeeld. Dinsdagmorgen heeft hij 1 miljoen maskers op de markt gebracht om de hoogste noden in de ziekenhuizen en woonzorgcentra te lenigen. Dat gebeurde nadat er maandag in de Risk Management Group, waarin ook experten en de regio’s vertegenwoordigd zijn, geen akkoord over de distributie kon worden bereikt. De Backer liet zijn frustratie blijken over die trage gang van zaken.

Volgens de minister zijn er vandaag voldoende geneesmiddelen in voorraad voor de komende weken, maar blijft de overheid verder zoeken. Probleem is dat een aantal producerende landen intussen een exportban hebben ingevoerd. ‘Daar proberen we via diplomatieke weg een mouw aan te passen’, aldus De Backer.

Inbreuken maatregelen hebben gevolgen

Minister De Block kreeg een heel pak veelal technische vragen voorgeschoteld. Volgens de noodplanning kunnen niet-dringende behandelingen worden uitgesteld, maar is het wel de bedoeling dat de opvolging van chronische patiënten blijft plaatsvinden.

Ze wees erop dat de meerderheid van de bevolking de opgelegde maatregelen ernstig neemt en ze ook opvolgt. Als er inbreuken plaatsvinden, dan vind je die tien tot twaalf dagen later in de ziekenhuisbezetting, aldus De Block.

De minister herhaalde dat dit de ergste gezondheidscrisis is sinds de Tweede Wereldoorlog. Hadden er zaken vroeger of later moeten worden gedaan? Daarover kan nadien een overzicht worden gemaakt, vindt De Block. ‘Voor alle maatregelen hebben we altijd kunnen steunen op wetenschappelijke experts. Ook zij zeggen dat het een nieuw virus is waarover we elke dag hebben bijgeleerd hoe we het best aanpakken.’