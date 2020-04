Boris Johnson stabiel ‘en in een goed humeur’

De Britse premier Boris Johnson bracht de nacht door op de afdeling intensieve zorg in een Londens ziekenhuis. Volgens Downing Street zou de premier nu stabiel zijn en ook goedgehumeurd.

De 55-jarige Britse premier ligt sinds zondagavond in het St Thomas' Hospital in Londen. Hij krijgt zuurstof, maar hangt niet vast aan een beademingstoestel en is stabiel, laat een woordvoerder van Downing Street weten. Hij heeft ook geen longontsteking.

‘Hij krijgt een standaard zuurstofbehandeling en ademt zonder enige andere hulp.’ Hij zou dus geen mechanische ventilatie of niet-invasieve ademhalingsondersteuning nodig hebben. Dit gebeurt wel als de longen door de ziekte zijn beschadigd. Johnson zelf zou in een goed humeur zijn, meldt Downing Street nog.

Op 27 maart maakte Johnson zelf bekend via Twitter dat hij positief had getest op het coronavirus. Omdat de symptomen van covid-19 - de ziekte veroorzaakt door het coronavirus - niet verdwenen, werd hij zondagavond opgenomen in het ziekenhuis. Maandagavond ging zijn situatie achteruit en bracht hij uiteindelijk de nacht door op de afdeling intensieve zorg.

Corona in Downing Street

Johnsons partner, Carrie Symonds, die zwanger is van hun eerste kind, heeft ook de symptomen van covid-19. Ze onderging geen test, maar zei zaterdag herstellende te zijn en het goed te maken.

Behalve Johnson en zijn partner hebben ook Johnsons adviseur Dominic Cummings, gezondheidsadviseur Chris Witty en minister van Gezondheid Matt Hanckock symptomen. Minister van Kabinetszaken Michael Gove plaatste zichzelf vandaag in isolatie. Die laatste beloofde op de Britse radio het land op de hoogte te brengen, indien Johnsons toestand slaechter wordt.