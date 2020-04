Wereldatletiekbond schort olympische kwalificatieperiode op tot 1 december

Wereldatletiekbond World Athletics schort de kwalificatieperiode voor de Olympische Spelen van komend jaar in de Japanse hoofdstad Tokio op tot en met 30 november, zo werd dinsdag beslist na een overlegronde met de atletencommissie, ligavoorzitters en het Council.

Gedurende deze periode tellen de behaalde resultaten in competities, op voorwaarde dat er wedstrijden kunnen doorgaan, niet mee in de olympische kwalificaties en de world rankings, die eveneens tijdelijk worden opgeschort. Concreet komen hiermee vooral de atleten die nog geen olympisch minimum wisten te behalen in de problemen. World Athletics wil echter vermijden dat atleten benadeeld worden, omdat niet overal ter wereld de competities gelijktijdig zullen worden opgestart. Competitieresultaten blijven echter wel officieel gelden en kunnen ook in aanmerking komen voor wereldrecords.

Afhankelijk van de situatie wereldwijd zal de kwalificatieperiode op 1 december opnieuw van start gaan en lopen tot 29 juni 2021, op uitzondering van de 50km snelwandelen en de marathon. In die twee disciplines hebben atleten tijd tot 31 mei 2021 om een ticket voor Tokio te veroveren. In totaal zullen de kwalificaties, die reeds in 2019 gestart zijn, vier maanden langer duren dan voorzien was. “Deze opschorting geeft meer zekerheid aan atleten, wat betreft planning en voorbereiding”, klinkt het bij voorzitter Sebastian Coe. “Het is een faire beslissing gezien het verschil in competitiemogelijkheden voor atleten, die vaak te kampen hebben met reisrestricties.”