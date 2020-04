Ex-FIFA-baas Sepp Blatter: “Qatar kreeg het WK 2022 na een politieke interventie op het allerhoogste niveau”

Sepp Blatter, in het verleden voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA, heeft dinsdag opnieuw verklaard dat Qatar de organisatie van het WK in 2022 gekregen heeft na een “politieke interventie”. Maandag maakten Amerikaanse aanklagers na een grootschalig onderzoek bekend dat enkele toenmalige leden van het Uitvoerend Comité van de FIFA steekpenningen hebben ontvangen om begin december 2010 bij de toewijzing van de WK’s 2018 en 2022 aan respectievelijk Rusland en Qatar op die landen te stemmen.

“Voor de toekenning van de WK’s van 2018 en 2022 heerste binnen het Uitvoerend Comité van de FIFA een gentleman’s agreement”, herhaalde de 84-jarige Zwitser aan het Franse persbureau AFP. “Rusland zou het toernooi in 2018 krijgen en de Verenigde Staten dat van 2022. Maar na een politieke interventie op het allerhoogste niveau sleepte Qatar de editie van 2022 in de wacht.”

Het is niet de eerste keer dat Blatter verwijst naar politieke inmenging. De Zwitser wees in het verleden al meermaals met een beschuldigende vinger naar vooral de Franse regering. Volgens Blatter is het de regering rond toenmalig president Nicolas Sarkozy die het diplomatieke akkoord, dat aan Rusland het WK 2018 toekende en aan de VS het WK 2022, kelderde. Ook Michel Platini, gewezen voorzitter van de Europese voetbalbond UEFA, zou bij de operatie betrokken geweest zijn, maar de Fransman noemde de verklaringen van Blatter eerder al “niets dan leugens”.

De Russische autoriteiten ontkenden eerder dinsdag/vandaag al de beschuldigingen over corruptie bij de toewijzing van het WK van 2018 aan het land. “Rusland heeft het recht om het WK te organiseren op een faire manier verkregen. Er kwam op geen enkele wijze corruptie aan te pas. Wij ontkennen dit categoriek”, luidde het bij monde van een Kremlin-woordvoerder.