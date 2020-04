Beke: ‘Al 619 mensen uit woonzorgcentra aan corona gestorven’

Sinds 18 maart zijn er 619 rusthuisbewoners overleden aan corona, dat cijfer heeft Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) deze middag bekend gemaakt.

Hoeveel rusthuisbewoners zijn er nu gestorven aan corona? Op die vraag is er nu eindelijk ook een antwoord. De Vlaamse woonzorgcentra zijn op 18 maart zelf gestart met het bijhouden van cijfers over besmettingen of overlijdens die te wijten zouden zijn aan corona. Minister Beke heeft die cijfers deze middag bekendgemaakt in de commissie Welzijn van het Vlaams parlement die digitaal verliep. Uit die cijfers blijkt dat er sinds 18 maart 619 rusthuisbewoners vermoedelijk aan corona zijn gestorven. Vermoedelijk, want niet iedereen is getest. Alleen al afgelopen maandag ging het om 60 mensen. ‘Het verschil met de cijfers van Sciensano is dat zij alleen bevestigde gevallen geven’, zegt Beke. ‘Wij kunnen fijnmaziger rapporteren.’

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau had in een tweet geïnsinueerd dat Beke de cijfers niet had doorgegeven aan de federale diensten. Een tweet die hij later weer introk. Beke noemde Rousseau niet bij naam, maar zei wel dat degenen die hem verweten ‘cijfers achter te houden’ hier ‘politieke winst’ proberen uit te halen.

Besmettingen

Cijfers over het vermoedelijk aantal besmettingen zijn er ook: 2.982 op een totaal van ongeveer 80.000 rusthuisbewoners.

Het aantal personeelsleden dat door Covid-19 afwezig is, blijft – in het totaal - beperkt tot 3,56 procent. Maar in sommige woonzorgcentra kunnen die afwezigheden wel zeer sterk oplopen. Zo zijn er twee rusthuizen waar meer dan de helft van het personeel ziek is, 7 waarvan tussen de 30 en de 49 procent ziek is en 20 waarvan dat tussen 20 en 29 procent is:

Van de 773 woonzorgcentra die hun gegevens hebben ingestuurd – dat zijn op een tiental na bijna allemaal – blijkt dat in 3 meer dan de helft van de bewoners besmet is, in 10 woonzorgcentra is dat tussen de 30 en de 49 procent en in 19 centra tussen 20 à 29 procent. In 382 rusthuizen is niemand ziek.

Op basis van die cijfers zijn ook de 11.000 testen verdeeld. 8.500 testen gaan naar 55 rusthuizen die veel problemen hebben en 2.500 testen gaar naar ongeveer 30 rusthuizen waar er geen problemen zijn. Bedoeling is om die resultaten met elkaar te vergelijken.