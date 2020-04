“FIFA laat spelerscontracten verlengen en transferperiode opschuiven om huidig voetbalseizoen nog te kunnen afwerken”

Wereldvoetbalbond FIFA heeft een noodplan goedgekeurd dat het huidige voetbalseizoen nog moet redden. Daardoor zouden spelerscontracten verlengd kunnen worden naar de nieuwe einddatum van het seizoen en kunnen landen de transferperiode voor hun competitie laten opschuiven, schrijft The Daily Mail. De Engelse krant zegt dat de FIFA de plannen vandaag nog wereldkundig zal maken.

De FIFA wil met zijn noodplan de clubs in bescherming nemen. Daarom schept het volgens The Daily Mail de mogelijkheid contracten die aflopen op het einde van het seizoen (traditioneel 30 juni) te verlengen tot de nieuwe einddatum van het seizoen van de getroffen federatie. Spelers die al bij een nieuwe club getekend hebben, krijgen dan ook een nieuwe startdatum van hun contract voor volgend seizoen. In het geval dat spelers naar een ander land trekken en het seizoenseinde van het ene land overlapt met de seizoensstart van het andere land, krijgt de oude werkgever van de speler voorrang.

De wereldvoetbalbond beschermt clubs ook op een andere manier. Zo staat het clubs toe contracten tijdelijk te laten schorsen indien die verzekerd zijn en er een alternatief inkomen gevonden kan worden voor de werknemers van de club. Ze moedigt de clubs wel aan collectieve overeenkomsten te treffen met zijn spelers per club of per competitie. De FIFA zou ook aankondigen alle aanvragen tot het verschuiven van de transferperiode goed te keuren, zolang die transferperiode niet langer duurt dan 16 weken.

In België werd vorige week door de Raad van Bestuur van de Pro League al beslist het huidige seizoen te laten stopzetten, een beslissing die wel nog bekrachtigd moet worden op de Algemene Vergadering van alle profclubs. Voorlopig is ons land de enige die al publiekelijk te kennen heeft gegeven het huidige seizoen niet meer te willen afwerken. De Europese voetbalbond UEFA liet daarop verstaan dat dit de bedoeling niet kan zijn, en dreigde er openlijk mee de Belgische clubs uit te sluiten van Europees voetbal. De UEFA wil immers nog alles in het werk stellen om het huidige seizoen af te werken, en krijgt daar nu versterking in van grote broer FIFA.