Zo bewaar je verse groenten het best

Supermarkten merken een forse meerverkoop van verse producten, omdat mensen door de coronacrisis vooral zelf moeten koken. Nu het lenteseizoen is gestart, geeft de Belgische groente- en fruitveiling BelOrta tips om groenten zo lang mogelijk te bewaren.

Tomaten

- Bewaar tomaten indien mogelijk aan de tros, liefst op een donkere, koele plek. Om de smaak te bewaren vermijd je beter de koelkast.

- Een afgesloten doos is geen goed idee, omdat tomaten dan sneller rijpen.

- Leg ze niet bij ander fruit, appels en peren gaan dan sneller rijpen.

Komkommer

- Een komkommer blijft niet lang goed in de koelkast, maar blijft het langste vers bij temperaturen tussen de tien en twaalf graden.

Aubergine

- Aubergines bewaar je best in een koele, donkere plaats, op vijftien graden. Voorkom uitdroging door de groente af te dekken met een handdoek. Bewaar een aubergine niet in de koelkast.

- Gaar de aubergine en vries die nadien in, zo kan de groente tot twaalf maanden bewaard worden. Vries een aubergine niet vers in.

Sla

- Sla wordt het best droog bewaard, in een potje in de koelkast. De groente moet kunnen ademen, dus bewaar het niet in een afgesloten zak.

- Wie een volledig krop lang wil bewaren, snijdt best de dunne, donkere laag onderaan weg en maakt een kruisvormige inkeping. Leg de krop op een bordje met een beetje water in de koelkast, en ververs het water dagelijks.

Witte asperges

- De schalen waarin asperges verkocht worden zijn goed om te ze bewaren in de koelkast.

- In de diepvriezer blijven witte asperges tot zes maanden goed, geschild en gekookt blijven ze maar één dag vers.

Prei

- Prei leg je best afgedekt onderaan de groentelade in de koelkast. Om uitdroging te vermijden kan je de prei af en toe bevochtigen.

- Prei kan ook bewaard worden op een vochtige en koele plek.

- Wie prei invriest, kan die best eerst blancheren. Zo blijft de smaak ideaal.