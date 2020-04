Geen sport in Parijs tussen 10 en 19 uur

De burgemeester van Parijs en de prefect van de politie hebben dinsdag in een persbericht het verbod op elke sportieve activiteit in de Franse hoofdstad tussen 10 en 19 uur aangekondigd. De maatregel start woensdag. Op dit moment is de maatregel alleen van toepassing in Parijs, en niet in de rest van Frankrijk.

De Franse hoofdstad is de eerste stad in Frankrijk die haar inperkingsmaatregelen verstrengt. De nieuwe regel moet er voor zorgen dat er minder mensen overdag op straat komen. De Parijse burgemeester Anne Hidalgo wil vermijden dat bijvoorbeeld joggers personen kruisen die buiten zijn om boodschappen te doen of onderweg zijn naar hun werk.

‘Er zijn plaatsen waar joggers continu in de file staan. [Joggen] is zeer goed voor de gezondheid, maar iets minder goed voor de lockdown. Dat brengt een aantal risico’s met zich’, licht Hidalgo de beslissing toe aan franceinfo. Hidalgo voegt daaraan toe dat ze niet van plan is sportieve activiteiten helemaal te verbieden.

De Parijse burgemeester onderstreept opnieuw dat de opvolging van de lockdown-maatregelen een manier is om te helpen in de strijd tegen het coronavirus.

Zwarte donderdag

Ondanks de strenge lockdownmaatregelen in het land, genoten vele Fransen vorig weekend buiten van de zon. Hierdoor verwachten sommige Franse hulpverleners deze week een ‘zwarte donderdag’.

De lockdown in Frankrijk is van kracht tot 15 april en wordt daarna vermoedelijk verlengd. Het virus leidde in Frankrijk al tot bijna 9.000 doden.