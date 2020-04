VK stelt eerste ‘super’ natuurreservaat voor

In het Verenigd Koninkrijk werkten zeven natuurorganisaties samen om het eerste ‘super’ natuurreservaat te maken in Dorset, het Purbeck Heaths National Nature Reserve. Het nieuwe reservaat verbindt elf bestaande gebieden, met als doel zeldzame dieren een groter leefgebied te geven en de natuur wilder te maken.

Het nieuwe reservaat bevat drie bestaande gebieden, Stoborough Heath, Hartland Moor en Studland and Godlingston Heath. Daar komen ook stukken privégrond bij, in totaal is het nieuwe gebied nu 3.331 hectare groot, dat is 2.335 hectare groter dan voorheen. De natuur bestaat er uit heiden, bossen, duinen, meren, zoutwatermoerassen en gewone moerassen.

Purbeck Heaths is een van de meest biodiverse plaatsen in het VK, er wonen duizenden soorten dieren, waarvan 450 zeldzame, bedreigde of beschermde. Zo zijn er vlinders, reptielen, zandhagedissen, slangen, vleermuizen en zeldzame vogels te vinden.

Een van de doelstellingen van de samensmelting is om dieren zo vrij mogelijk te laten bewegen in het grotere park, zodat ze niet enkel op één locatie te vinden zijn. Zo zijn de soorten beter beschermd in geval van een natuurramp.

Het gebied moet nog natuurlijker en wilder worden, om zo veerkrachtig te zijn tegen de klimaatverandering. ‘Om bestand te zijn tegen de bedreigingen van de klimaatverandering moeten we op grotere schaal denken en handelen’, zegt Tony Juniper, voorzitter van Natural England. Purbeck Heath ontvangt jaarlijks meer dan 2,5 miljoen bezoekers.

Meer informatie over Purbeck Heaths National Nature Reserve vindt u op de website.