Buitenlandse Zaken repatrieerde al 5.133 Belgen

Nog eens 5.000 Belgen hopen op een snelle terugkeer. Het gaat voornamelijk om Belgen in Spanje, de Canarische eilanden, Marokko en Egypte.

‘Sinds 18 maart is de meest succesvolle repatriëringsoperatie ooit gestart’, klopte minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) zich vanmiddag op de borst in de kamercommissie Buitenlandse Zaken. ‘Tot nog toe hebben we meer dan 5.000 Belgen teruggebracht terwijl steeds meer landen hun grenzen sloten en luchtvaartmaatschappijen hun vluchten aan de grond houden.’

Ons land legde sinds de crisis al 27 vluchten in om Belgen terug te brengen naar ons land. Zo vertrokken zeven vluchten uit Marokko en zes uit Tunesië. Die vluchten dienen in eerste instantie om Belgen terug te brengen die voor een korte termijn in het buitenland waren als toerist, voor het werk of een opleiding. Ruim 1.000 Belgen keerden ook terug met vluchten uit andere Europese landen.

Midden maart bevonden zich 27.000 Belgen in het buitenland. Goffin schat dat er vandaag nog minder dan 20.000 landgenoten zich in het buitenland zijn. ‘En het is niet zo dat al die Belgen willen terugkeren. Velen zijn gedomicilieerd in het buitenland en wensen daar te blijven.’ Volgens Goffin hopen nog eens 5.000 Belgen op een snelle terugkeer. Het gaat voornamelijk om Belgen in Spanje, de Canarische eilanden, Egypte en Marokko.

'Tweederangsburgers'

‘U beschouwt de Belgen met een dubbele Belgisch/Marrokaanse nationaliteit als tweederangsburgers’, verweet PS-kamerlid Malik Ben Achour de buitenlandminister omdat hij er niet in slaag om Marokkanen met een dubbele nationaliteit te repatriëren sinds Marokko haar grenzen sloot. Canada slaagt daar volgens Ben Achour wel in. In Marokko zouden ruim 400 Belgen met een dubbele nationaliteit wachten op een terugkeer.

‘Ik aanvaard dit intentieproces niet’, reageerde Goffin fors. ‘Marokko is van oordeel dat zij zelf kunnen beslissen of landgenoten met de dubbele nationaliteit het land mogen verlaten. Wij werken heel hard - samen met onder meer Nederland - aan een oplossing, maar moeten tegelijk respect hebben voor de Marokkaanse soevereiniteit. Trouwens, contact met de Canadese ambassadeur heeft mij geleerd dat ook Canada geen Marokkanen met een dubbele nationaliteit heeft kunnen repatriëren.’