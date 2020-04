Belgische fotograaf wint prijs met kookboek

De Belgische culinair fotograaf Jean-Pierre Gabriël won met zijn kookboek over brood een prestigieuze Gourmand World Cookbook award. ‘Het is een erkenning van mijn werk’, zegt hij aan Knack Weekend.

Jean-Pierre Gabriël zegt ‘zeer blij’ te zijn, hij haalt de prijs binnen met het boek ‘Le chant du pain’ van Paul Magnette in de categorie Best Food Photography. Het boek zelf is een ode aan zuurdesembrood. Gabriël ziet de prijs als een erkenning van zijn werk. ‘Ik maak graag en veel gebruik van alle vormen van natuurlijk licht zodat het pure van het ingrediënt helemaal tot zijn recht komt’, zegt hij. ‘Ik ben een groot bewonderaar van Johannes Vermeer: mooier dan Vermeer heeft niemand ooit het licht geschilderd.’

De Fransman Edouard Cointreau richtte de Gourmand World Cookbook Awards op in 1995, om de beste kook- en wijnboeken en culinaire televisieproducties in de verf te zetten. Normaal gezien gebeurt de uitreiking in juni, maar door het nieuwe coronavirus werden de winnaars vroeger bekendgemaakt.

De volledige lijst van alle winnaars vind je hier.