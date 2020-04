In het Jessa Ziekenhuis in Hasselt mochten zondagavond voor het eerst twee kunstmatig beademde coronapatiënten de intensieve zorg verlaten. De twee patiënten werden een week in een kunstmatige coma gehouden. Nu ze aan de betere hand zijn, zijn ze overgebracht naar een postintensieve afdeling en werden daarbij warm onthaald met applaus van het ziekenhuispersoneel.

De druk op de zorg blijft door het coronavirus erg hoog. Dat is ook in het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen het geval. We laten hen in de video hieronder aan het woord.