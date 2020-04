Waarom de supermaan niet super is

‘Een jaarlijks terugkerend non-event’, zo noemt weerman Frank Deboosere de supermaan. Vannacht is het weer zover.

In haar maandelijkse omwenteling rond de aarde, beschrijft de maan geen cirkel maar een ellips. Dat betekent dat de afstand tussen maan en aarde varieert tot pakweg 50.000 kilometer.

Rond 20 uur vanavond staat de maan in het perigeum, dus het dichtst bij de aarde, op een afstand van 356.907 km. Om 4.35 uur is het vollemaan. Een vollemaan die in het perigeum staat, of kort ervoor of erna, wordt een supermaan genoemd. Maar het verschil met een ‘gewone maan’ is nauwelijks te merken. Daarom dat Frank Deboosere van een ‘non-event’ spreekt.

De #supermaan van 7 april 2020 (of is het 8 april 2020?) is een jaarlijks terugkerend non-event dat wordt opgehemeld door mensen die niet vaak naar boven kijken.https://t.co/jrYWBvCsr9 pic.twitter.com/KyBk9WzaRh — Frank Deboosere (@frankdeboosere) April 6, 2020

‘Ik kan je verzekeren dat elke supermaan die hoog aan de hemel staat, er even “gewoon” uitziet als eender welke andere vollemaan’, schrijft hij op zijn website. ‘Tussen de grootste en de kleinste afstand is er een verschil van ten hoogste 14 procent. Dat is met het blote oog nauwelijks zichtbaar. Ook de extra lichtkracht die een kortere afstand met zich brengt, is niet waarneembaar met het blote oog.’

Heel uitzonderlijk is het ook niet.

Wel kan de maan groter lijken door gezichtsbedrog. Ze lijkt immers altijd groter als ze net boven de horizon hangt. Maar laat het ‘non-event’ u niet tegenhouden om vannacht eens naar boven te kijken. Een vollemaan is sowieso het bekijken waard.