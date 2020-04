Rode Kruis vraagt genezen coronapatiënten om plasma te doneren

Het Rode Kruis gaat vanaf 15 april plasma inzamelen van genezen, mannelijke coronapatiënten. Die gaan ze daarna ter beschikking stellen voor wetenschappelijke studies waarbij wordt onderzocht of de antistoffen in dat plasma zieke coronapatiënten kunnen helpen.

'Ziekenhuizen kunnen dan onderzoeken of de aanwezige antistoffen in het plasma van genezen coronapatiënten het immuunsysteem van zieken kunnen boosten. Patiënten zouden via het plasma op die manier beschermende antistoffen toegediend krijgen die helpen het virus te bestrijden', zegt Geert Meyfroidt, arts-intensivist aan het UZ Leuven en voorzitter van de Belgische vereniging van intensieve geneeskunde.

Onderzoek moet uitwijzen of deze antistoffen voldoende sterk zijn om de symptomen te verlichten en patiënten te helpen genezen. Als blijkt dat de behandeling aanslaat en het plasma van genezen covid-19-patiënten een positief effect heeft, kan de behandeling snel en op grotere schaal ingezet worden. Misschien kan het plasma dan ook preventief worden toegediend aan bijvoorbeeld zorgverleners of risicogroepen

Er lopen wereldwijd verschillende gelijkaardige studies. In China bijvoorbeeld werden al veelbelovende resultaten bekend gemaakt. 'Toch moeten we voorzichtig blijven en mogen we geen voorbarige conclusies trekken', zegt Philippe Vandekerckhove, gedelegeerd bestuurder van Rode Kruis Vlaanderen. 'Het is in ieders belang dat elk onderzoek zorgvuldig opgezet wordt en dat we niet blindelings vertrouwen op een beperkt aantal onderzoeken. Alleen op die manier kunnen we mensen écht vooruit helpen.'

Enkel mannen

Alle bevestigde, mannelijke patiënten met covid-19 kunnen zich registeren via een online tool. Een vragenlijst bepaalt of iemand in aanmerking komt voor het onderzoek, daarna volgt een uitnodiging om langs te komen in één van de donorcentra. 'Vrouwen kunnen niet deelnemen aan de studie door het risico op ongewenste immuunreacties door antistoffen die voorkomen bij vrouwen die, al dan niet bewust, een zwangerschap doormaakten', aldus het Rode Kruis.