Trump biedt artsen van Boris Johnson hulp aan

De Amerikaanse president Donald Trump heeft aan de dokters van de Britse premier Boris Johnson aangeboden om hulp te bieden, zo verklaarde hij maandag op een persconferentie in het Witte Huis, nadat bekendraakte dat Johnson op intensieve zorg ligt.

Johnson heeft tien dagen geleden positief getest op het nieuwe coronavirus, en was thuis aan het uitzieken. Omdat de koorts bleef aanhouden en hij in ademnood kwam, werd de 55-jarige Britse premier zondagavond toch opgenomen in het ziekenhuis. Zijn situatie ging achteruit waardoor hij de nacht heeft doorgebracht op de afdeling intensieve zorg, maar hij zou opnieuw stabiel zijn.

Het nieuws heeft ook de overkant van de oceaan bereikt en president Trump wil Johnson graag helpen. ‘We zullen zien of kunnen helpen. We hebben alle artsen van Boris gecontacteerd’, aldus de Amerikaanse president.

Volgens hem zijn er farmabedrijven bezig met het ontwikkelen van medicijnen tegen covid-19, de longziekte die veroorzaakt wordt door het virus. ‘Deze bedrijven zijn in Londen en staan klaar (...) Wanneer men de longziekte covid-19 heeft en op intensieve zorgen ligt, is dat heel, heel erg. We zijn erg triest, alle Amerikanen bidden voor zijn herstel.’

Steun van wereldleiders

Er waren maandagavond nog meer wereldleiders die reageerden op het nieuws dat Johnson is opgenomen op afdeling intensieve zorg. De Franse president Emmanuel Macron wenste de Britse premier op Twitter een voorspoedig herstel toe. Hij hoopt dat Johnson ‘deze beproeving snel te boven komt (...) Al mijn steun gaat uit uit naar Boris Johnson, zijn familie en het Britse volk in deze moeilijke dagen’, aldus Macron.

Ook de Duitse kanselier Angela Merkel, Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de Navo wensen Johnson veel sterkte en een spoedig herstel. ‘Veel kracht Boris en wordt snel gezond’, twitterde Stoltenberg.