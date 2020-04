F1-bobo's struikelen tijdens meeting over nieuw budgetplafond

Maandag vond er een meeting plaats tussen de bazen van de F1 over hoe ze de coronacrisis zullen aanpakken. Het budgetplafond vanaf 2021 was een van de belangrijkste thema’s, zo bericht ‘Motorsport.com.’

De teleconferentie tussen FIA-voorzitter Jean Todt, CEO van de F1 Chase Carey en de technisch directeur van de F1 Ross Brawn duurde bijna de hele namiddag. Er werd alvast beslist dat de nieuwe technische reglementen die eerder al uitgesteld werden tot 2022 niet verder zullen uitgesteld worden tot 2023.

Het belangrijkste punt op de agenda was het budgetplafond waarvan de teams al officieus zijn overeengekomen dat het zal teruggebracht worden tot 150 miljoen dollar per jaar in plaats van 175 miljoen zoals eerder overeengekomen was.

Het scenario dat het seizoen 2020 helemaal verloren is is niet meer ondenkbaar en het is vooral McLaren dat nog een strenger budgetplafond wil maar de grote drie, Mercedes, Ferrari en Red Bull hebben daar hun twijfels over.

Het schoentje van de grotere teams knelt bij het feit dat ze ook dingen leveren en ontwikkelen aan kleinere teams en dat willen ze op een of andere manier gecompenseerd zien. Als Ferrari bijvoorbeeld een achterophanging levert aan Haas dan hebben de Amerikanen daar geen research moeten voor doen en kunnen ze ondertussen hun focus leggen op andere dingen.

De discussie gaat dan vooral over het feit dat de grotere teams een extra toelage willen voor het ontwikkelen van bepaalde onderdelen. Om met het voorbeeld verder te gaan van Ferrari en Haas gaan we even uit van een budgetplafond van 100. Als Ferrari dan onderdelen ontwikkeld voor Haas zal het budget van de Scuderia 100+X worden terwijl dat van Haas 100-X wordt.

Het financieel reglement van 2021 bepaalt ook dat "alle kosten met betrekking tot ‘onderzoek en ontwikkeling’ voor F1-activiteiten moeten worden opgenomen in de relevante kosten in de verslagperiode waarin ze worden gemaakt".

Met andere woorden de research en ontwikkeling (R&O) voor het seizoen 2022 moet in de boekhouding van 2021 terug te vinden zijn. Dat maakt een groot verschil want normaal gesproken moesten al deze kosten in 2020 gebeuren met het oog op de nieuwe F1-bolides en het volledig nieuw F1-reglement in 2021.

Er moest dan geen rekening gehouden worden met beperkingen in het budget terwijl dat nu in 2021 wel het geval zal zijn voor de introductie van het nieuwe F1-reglement dat met een jaar vertraging in 2022 wordt geïntroduceerd.

