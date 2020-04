Veroordeeld voor kindermisbruik, maar Australische kardinaal Pell nu toch opnieuw vrij man

Het Australische Hooggerechtshof heeft de wegens kindermisbruik veroordeelde kardinaal George Pell verrassend vrijgesproken. De man is reeds vrijgelaten uit de gevangenis.

De 78-jarige Pell werd in maart vorig jaar veroordeeld tot zes jaar cel wegens seksueel misbruik van twee koorknapen in een kathedraal in Melbourne in het midden van de jaren negentig. De voormalige aartsbisschop van Melbourne en Sydney was ook schatbewaarder van het Vaticaan.

Hij was tegen zijn veroordeling al in beroep gegaan, bij het hooggerechtshof van de deelstaat Victoria, maar dat verwierp zijn beroep. Nu heeft het hoogste rechtsorgaan van Australië, het High Court, hem toch vrijgesproken. De zeven rechters waren unaniem dat de jury tijdens het oorspronkelijk proces ‘wel een twijfel had moeten koesteren’.

’Ik koester geen wrok tegenover mijn aanklager, ik wil niet dat mijn vrijspraak bijdraagt aan de pijn en bitterheid die velen voelen. Er is al pijn en bitterheid genoeg’, zei Pell aan de pers toen hij de strengbewaakte Barwon-gevangenis verliet. Pell heeft zijn onschuld altijd staande gehouden.

De slachtoffers reageren geshockeerd op de uitspraak. Slachtofferbeweging Snap (Survivors Network for Those Abused by Priests) zegt ‘verbijsterd en diepbedroefd’ te zijn door het verdicht. ‘Dit is een teleurstellende uitspraak die het wantrouwen van de overlevenden alleen maar versterkt’, klinkt het. Het Vaticaan heeft nog niet gereageerd.

Ook voor de twee jongens in 2017 naar buiten kwamen met hun misbruikverhalen, was de naam van Pell al vaker gevallen in misbruikdossiers. Een jaar nadat hij in 2001 aartsbisschop in Sydney was geworden, vertelde een man dat Big ­George – dat is zijn bijnaam – meerdere keren handtastelijk was geweest. Toch kon Pell in 2003 gewoon kardinaal worden.