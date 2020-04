Kwik klimt naar 22 graden

Het lenteweer is niet van plan ons snel te verlaten: de thermometer zal ook de volgende dagen op veel plekken twintig graden of meer aangeven.

Het wordt dinsdag na het oplossen van het ochtendgrijs rustig en zacht met soms brede opklaringen, maar ook enkele wolkenvelden waaruit in de loop van de namiddag lokaal een bui kan ontstaan. In de meeste streken blijft het echter droog, zegt het KMI. In het westen en het centrum gaat de zon soms schuil achter hoge wolkensluiers. De temperaturen liggen rond 17 graden aan zee en op de Ardense plateaus en lopen op tot 21 en 22 graden elders. De wind waait zwak tot matig uit het oosten. Langs de kust waait in de namiddag een matige bries uit het noordoosten.

Dinsdagavond en volgende nacht wordt het rustig met hooguit wat middelhoge of hoge bewolking. De wind waait overwegend zwak uit het zuidoosten en de temperaturen dalen tot waarden tussen 6 en 11 graden.

Woensdag wordt het mooi lenteweer met zon, later op de dag wordt het lichtbewolkt. Het wordt zeer zacht met maxima rond 18 graden aan zee en 22 of 23 graden in het centrum. Er waait een overwegend zwakke wind uit oost tot zuidoost. Aan de kust ontstaat er in de namiddag een matige bries uit het noordoosten, zodat het kwik daar enkele graden zakt.

Donderdag start zacht en zonnig. Nadien wordt het wisselend bewolkt met kans op een lokale bui. Maxima tussen 16 en 21 graden in het binnenland bij een zwakke tot matige wind uit veranderlijke en later uit noordelijke richtingen. Aan zee is het door een matige noordenwind frisser met maxima rond 13 of 14 graden.

Vrijdag zijn de opklaringen breed met soms wolkenvelden. Op het einde van de dag neemt de kans op een lokale bui toe. Het blijft zeer zacht voor de tijd van het jaar met maxima tot 23 graden. Er waait een zwakke tot matige wind uit zuid tot zuidoost.