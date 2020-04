Voorverkiezingen in Wisconsin gaan toch door

In de Amerikaanse staat Wisconsin worden vandaag dan toch verkiezingen gehouden. Het Hooggerechtshof van de Amerikaanse staat Wisconsin heeft de poging van gouverneur Tony Evers om de voorverkiezingen uit te stellen van tafel geveegd.

Evers wilde die wegens de uitbraak van het coronavirus verschuiven naar 9 juni, maar de Republikeinen in Wisconsin vochten het decreet aan voor de rechter en kregen gelijk.

De uitspraak houdt in dat de kiezers in de staat dinsdag naar de stembus gaan voor de voorverkiezingen en staats- en lokale verkiezingen. Ondanks het bevel om vanwege het coronavirus thuis te blijven en een verbod op openbare bijeenkomsten in Wisconsin.

Voorzitter Ben Wikler van de Democraten in Wisconsin heeft de uitspraak van het hooggerechtshof veroordeeld. Hij zei in een tweet dat zijn partij kiezers niet oproept om te gaan stemmen en riep de Republikeinen op hetzelfde te doen.

De afgelopen weken zijn diverse voorverkiezingen in de Verenigde Staten uitgesteld door de coronapandemie. Bij de Democraten ligt Joe Biden voorop op zijn rivaal Bernie Sanders.