Burgers en bedrijven steunen corona-onderzoek

De universiteit en het UZ Leuven hebben een gezamenlijk ‘coronafonds’ opgericht. En ook aan de UGent veroorzaakt de coronacrisis een ‘stroomversnelling’ in de schenkingen.

De niet-aflatende strijd tegen het corona­virus kost handenvol geld. ‘Wij ramen de extra kosten op zowat 2,6 miljoen euro’, laat Luc Sels, rector van de KU Leuven weten. ‘We investeren er voor een deel zelf in, voor een ander deel doen we graag een beroep op schenkingen.’

De universiteit en het UZ Leuven hebben een gezamenlijk ‘coronafonds’ opgericht, dat gestijfd wordt door mecenaat. ‘Het gaat om giften van gegoede families en bedrijven. Hoe sneller er een medische oplossing komt, hoe minder lang de economische schade zal aanhouden.’ Bedragen noemt Sels liever niet. ‘Ik kan u wel meedelen dat er bedrijven zijn die tienduizenden ­euro’s schenken.’

Met het geld wil de universiteit zowel het fundamentele als het klinische onderzoek bij patiënten ondersteunen. In het UZ moet er extra personeel aangeworven worden en ook bij de laboratoria, die nu dag en nacht op volle ­toeren draaien, lopen de kosten aanzienlijk op. Voor ­beademingstoestellen of mondmaskers en ander ­beschermingsmateriaal is het geld niet bestemd. ‘Dat zie ik als een taak van de overheid’, zegt de rector.

UGent onder indruk van steun

Ook aan de UGent veroorzaakt de coronacrisis een ‘stroomversnelling’ in de schenkingen, laat stafmedewerkster Caroline Van Geyt ­weten. ‘We hebben een rekeningnummer voor corona­giften, die overigens fiscaal ­aftrekbaar zijn.’ Hoeveel geld er al binnengelopen is, zegt ze liever niet. ‘Maar ik ben wel onder de indruk.’

Ook hier gaat het geld naar de ondersteuning van de zorgverleners en het klinisch onderzoek.