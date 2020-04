Hoe de coronacrisis ons smartphonegebruik doet exploderen

We merken het allemaal. Nu we in ‘ons kot’ moeten blijven vanwege de coronacrisis, gebruiken we onze smartphone meer dan ooit. Dat toestel dat zo vaak vervloekt werd de voorbije jaren, lijkt nu plots onmisbaarder dan ooit.

Een zegen en een vloek tegelijk. Zo keken we naar onze smartphone voor de coronacrisis uitbrak. Ja, we waren altijd en overal verbonden met alles en iedereen. Maar we zaten wel eindeloos naar dat schermpje te kijken. En maakte dat ons niet vreselijk associaal? Nu, na een drietal weken lockdown light, denken we daar misschien wel al wat anders over. Want die smartphone die zo vaak vervloekt werd, zorgt ervoor dat we in deze tijden van social distancing toch in contact kunnen blijven met elkaar. En dat we constant bij kunnen blijven met wat er in de wereld gebeurt. Dat wordt ook – live – wetenschappelijk onderzocht. Een gesprek met Mariek Vanden Abeele van de Universiteit van Tilburg, die het smartphonegebruik onderzocht met de onderzoeksgroep IMEC-MICT aan de UGent, en tech-journalist Dominique Deckmyn.

Info over corona

Heb je vragen over het coronavirus? Weet dan dat je terecht kunt op de website www.info-coronavirus.be van de federale overheid. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800/14689

Meer weten

Volg hier onze liveblog over het nieuwe coronavirus.

Lees hier het artikel van Dominique Deckmyn over ons smartphonegebruik tijdens deze crisis.

Reageer

Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Of wil je een verhaal delen over de impact van corona op je leven? Mail dsaudio@standaard.be

Credits

Journalist Dominique Deckmyn | Gast Mariek Vanden Abeele | Host Lise Bonduelle | Redactie Wouter Van Driessche | Eindredactie Wouter Van Driessche | Audioproductie Brecht Plasschaert | Muziek Brecht Plasschaert | Chef Audio Wouter Van Driessche | Extra geluidsfragmenten Belga

Over deze podcast

Journalistiek om naar te luisteren. Dat is dSAudio. Van maandag tot vrijdag praat een journalist van De Standaard u elke dag een twintigtal minuten bij over een actuele kwestie. Om te beluisteren wanneer lezen geen optie is.