UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin wil dat elk land kampioen aanduidt indien dit seizoen niet meer gespeeld kan worden

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin heeft gezegd dat landen hoe dan ook een kampioen moeten aanduiden, ook als er dit seizoen niet meer gespeeld kan worden door de coronacrisis. “Ik zie bijvoorbeeld geen enkele manier waarop Liverpool dit seizoen niet zou kunnen eindigen zonder titel.” Een blanco seizoen is dus geen optie voor de Europese voetbalbond.

Ceferin deed zijn uitspraken over de situatie in de nationale competities tegenover sportkrant Ekipa in zijn thuisland Slovenië. Over Liverpool, dat in Engeland 25 punten voorsprong telt met nog zeven matchen te gaan, zei hij: “Als er nog gespeeld kan worden, is Liverpool vrijwel zeker kampioen. En als niet meer gespeeld kan worden, zou toch op de één of andere manier nog een kampioen aangeduid moeten worden. Ook daarin zie ik geen scenario waarin het niet Liverpool zou kunnen zijn. Ik begrijp dat fans teleurgesteld zouden zijn moest het gebeuren in een leeg stadion of zelfs voor de groene tafel, maar ik denk dat ze hoe dan ook kampioen zullen worden.”

De Premier League ligt vanwege de coronacrisis al enkele weken stil. Men hoopte tot voor kort dat er begin mei weer gevoetbald zou kunnen worden, maar dat streven werd vrijdag losgelaten. De hervatting van het seizoen is nu tot nader order uitgesteld.

In België werd vorige week alvast beslist de Jupiler Pro League niet af te werken en leider Club Brugge uit te roepen tot kampioen. Dat viel niet in goede aarde bij de UEFA, dat graag nog langer wilde wachten om te zien of het lopende seizoen niet later dit jaar alsnog afgewerkt kan worden.