Gewezen voetbalster Ronaldinho lijkt het wel naar zijn zin te hebben in de gevangenis. De Braziliaan, die na een maand achter de tralies inmiddels een grijs baardje heeft staan, deelde een filmpje waarin hij de groeten doet aan de familie van een andere gevangene.

“Hallo iedereen, familie Moraes”, begint Ronaldinho, aan de zijde van een medegevangene. “Ik sta hier naast mijn ploegmaat en spits Pablo. Hij is een heel goede speler. Straks gaan we weer samen voetballen”, grijnst de gewezen vedette van Barcelona.

Ronaldinho werd een maand geleden opgepakt in Paraguay omdat hij met een vervalst paspoort het land was binnengekomen. Sindsdien doken er al een paar video’s op online van hoe hij schittert in een voetbaltoernooi in de gevangenis.