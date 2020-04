Toby Alderweireld traint bij Tottenham via videocall: “Leuker zo dan het helemaal alleen te moeten doen”

Toby Alderweireld heeft op de Twitteraccount van Tottenham een inkijkje gegeven op zijn leven in coronatijden. De Rode Duivel traint bij de Engelse topclub via videocall en zijn twee kinderen thuis bezorgen hem genoeg werk, zegt hij.

Het zijn vreemde tijden ten huize Alderweireld in Londen: terwijl de Premier League vrijdag voor onbepaalde tijd stilgelegd werd, traint zijn club Tottenham onder trainer José Mourinho wel nog volop. Al moet dat vanaf nu van thuis uit gebeuren door de coronacrisis. The Special One monitort de oefeningen van zijn spelers via videoverbinding.

Alderweireld blijkt wel fan van het systeem. “Meer kunnen we niet doen door de coronamaatregelen, en het is leuker zo dan helemaal alleen te moeten trainen”, vertelt hij op de Twitteraccount van Tottenham. “Je bent een beetje in team, ook al train je eigenlijk nog steeds op je eentje. Het is een manier om in contact te blijven met elkaar. We maken het beste van de situatie.”

De oefeningen blijken bovendien nog pittig ook. “Tja, we moeten natuurlijk fit blijven, want we weten niet wanneer de Premier League weer begint”, grijnst de Belgische verdediger. Vervelen doet hij zich voorlopig wel niet. “Ik heb een baby en een jong kind. Die bezorgen me genoeg werk”, zegt hij. “Verder let ik vooral goed op wat ik eet, keek ik al enkele Belgische series. En soms speel ik Playstation met mijn broer. Hoewel, Playstation… eigenlijk is het meer praten.”