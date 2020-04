Tien experts moeten België uit lockdown leiden

Premier Wilmès heeft de samenstelling van de GEES, de groep van experts die de exit-strategie moet uitwerken, bekendgemaakt. Het gaat om een verzameling van artsen, virologen en economen.

Vorige donderdag had premier Sophie Wilmès tijdens de plenaire vergadering van de Kamer aangekondigd dat ze die GEES zou oprichten. Die experts moeten een strategische visie ontwikkelen om de maatregelen die de regering heeft genomen in de strijd tegen het coronavirus te versoepelen.

‘De GEES is samengesteld uit eminente deskundigen in hun respectieve vakdomeinen’, meldt Wilmès in een persbericht. Ze moeten rekening houden met de epidemiologische aspecten én met de economische en sociale aspecten en zo analyses en aanbevelingen opstellen voor de regering.

Professor Erika Vlieghe, diensthoofd infectieziekten van het UZ Antwerpen wordt voorzitter van de GEES. De rest van het panel bestaat uit de volgende experts:

professor Emmanuel André, interfederaal woordvoerder (aanwezig op de dagelijkse updates over de epidemie), professor klinische microbiologie aan de KU Leuven, arts-microbioloog in het UZ Leuven en verantwoordelijke voor het coronavirus-referentielaboratorium (UZ Leuven en KU Leuven)



juriste Inge Bernaerts



professor Mathias Dewatripont, professor economie en co-directeur van het i3H-Instituut aan de Université Libre de Bruxelles



professor Marius Gilbert, hoofdonderzoeker NFWO (Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk onderzoek) aan de Université Libre de Bruxelles



professor Niel Hens, biostatisticus aan de Univeristeiten van Antwerpen en Hasselt



Céline Nieuwenhuys, de algemeen secretaris van de FdSS-FdSSB (Fédération des Services Sociaux)



Johnny Thijs, bestuurder en voorzitter van bedrijven als Electrabel, Recticel en Golazo



professor Marc Van Ranst, viroloog aan de KU Leuven



, viroloog aan de KU Leuven Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank van België

'Collectieve intelligentie'

‘Ik ben een groot voorstander van collectieve intelligentie, vooral in een ongekende crisis als deze’, legt premier Wilmès uit. ‘Er is veel expertise, kennis en talent in ons land. De bundeling daarvan is de vitale stuwkracht die de politiek moet begeleiden in de beslissingen die ze neemt. We weten dat de aanpak van deze overgangsperiode bepalend zal zijn in het voorkomen van een heropflakkering van de epidemie. We nemen dat heel serieus. Daarom bereiden we er ons nu op voor.’

De voorbereidingen voor een exit uit de lockdown lopen achter de schermen al volop. Ten vroegste eind april zullen de tools beschikbaar zijn die de uitstap überhaupt mogelijk maken. In de eerste plaats immuniteitstesten die vaststellen wie de infectie al heeft doorgemaakt (en dus hoogstwaarschijnlijk niet meer vatbaar is voor het nieuwe coronavirus). En daarnaast de app die personen met een hoog risico op een infectie waarschuwt en adviseert om zich in thuisquarantaine te begeven.

Oostenrijk heeft plan al klaar

Andere Europese landen werken ook aan het langzaam terugrollen van de coronamaatregelen. Zo heeft de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz vandaag de exitstrategie van zijn land voorgesteld. Stap voor stap, te beginnen na het paasweekend, zal het land de regels versoepelen.

In Denemarken zei premier Mette Frederiksen een week geleden al dat ze werkte aan een gestructureerd plan om de samen­leving ge­faseerd weer open te stellen. Zo zouden de scholen na de paasvakantie kunnen opengaan.