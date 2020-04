In New York is de tol van het coronavirus bijzonder zwaar. Dokter Umesh Gidwani, hoofd van de cardiologische intensieve zorg van het Mount Sinai-ziekenhuis, toont hoe hij zijn afdeling heeft omgevormd tot een afdeling die covid-patiënten behandelt. Bekijk zijn unieke rondleiding in de video hierboven.

Ook bij ons hebben dokters en verplegers het niet gemakkelijk. In de video hieronder ziet u getuigenissen van artsen in het Regionaal Ziekenhuis Heilig Hart in Tienen. Voor hen is de marathon begonnen.